Fiorentina ti serve una mano? Prandelli c’è!

In questa Fiorentina dai mille ritorni, ce ne sarebbe uno che sarebbe quantomeno affascinante: quello di Cesare Prandelli.

La premessa da fare è una: l’orientamento del club è quello di andare a Parma così come siamo in questo momento, ovvero con Iachini in panchina. E poi? E poi si vedrà. Conteranno risultati e prestazione. Conterà la capacità di reagire di un gruppo e di un tecnico che sono sembrati tramortiti contro la Roma.

Nel caso però si decidesse per una svolta, e qui torniamo al nostro tema iniziale, ecco che Prandelli sarebbe pronto a prendere il testimone. E a quanto risulta a Fiorentinanews.com potrebbe farlo anche pro tempore, giusto per dare una mano ad una squadra e ad una società a cui è rimasto molto legato (basti pensare che vive ancora a Firenze). E’ brutto utilizzare la parola traghettatore ed è brutto anche pensare che non si riesca ad andare oltre a figure più o meno provvisorie per il futuro. Ma quando la situazione è difficile c’è bisogno di cure che diano una sferzata subito senza stare troppo a pensare cosa succederà a medio e lungo termine.