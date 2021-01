Fiorentina-Torino asse caldo: Giampaolo chiede Kouame e un altro giocatore. La posizione del club viola

Lavori in corso sull’asse Fiorentina–Torino, con le due società che sarebbero in contatto addirittura per una doppia operazione. La prima, scrive Gianluca Di Marzio, riguarda Christian Kouame per il quale i granata offrirebbero 16 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.

Il secondo profilo che interessa a Giampaolo invece è quello di Alfred Duncan, che l’allenatore vorrebbe per sostituire Meitè. In questo caso si starebbe ancora discutendo sulle modalità, con la Fiorentina che intanto ha chiesto qualche giorno per riflettere su entrambe le operazioni. Novità potrebbero emergere dunque a partire dalla prossima settimana.