Partita rocambolesca per la Fiorentina Primavera contro il Torino, ma alla fine arriva un punto importante in vista dell’aritmetica salvezza

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Torino 2-2 (2′ La Marca, 70′ Spalluto. 77′ Corradini, 89′ Cancello)

Fiorentina (4-3-3): Fogli; Gentile (45′ Spalluto), Dutu, Frison, Pierozzi; Bianco, Fiorini, Corradini; Milani, Munteanu (87′ Toci), Agostinelli (81′ Neri).

90’+ 4 Finisce qui la partita. La Fiorentina rimonta il Torino con i gol di Spalluto e Corradini, ma i granata trovano il pareggio all’88’. I viola si portano a +9 dalla zona retrocessione, la Lazio è infatti ancora a quota 19 punti dopo la sconfitta contro l’Atalanta per 3-1.

90’+1 Ammonito Milani per una trattenuta su un avversario.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

88′ Gol del Torino. Cancello va a colpo sicuro su uno spiovente in area e calcia sul secondo palo trovando il pareggio per i granata.

87′ Cambio nella Fiorentina: va in campo Toci al posto di Munteanu.

84′ Occasione per il Torino, con Vianni che a tu per tu con Fogli si fa ipnotizzare dal portiere viola, il quale fa suo il pallone e lo blocca.

81′ Cambio nella Fiorentina: esce Agostinelli, al suo posto c’è Neri.

78′ Ammonito Corradini per essersi tolto la maglia al momento dell’esultanza.

77′ GOOOOOOOOOL!!!! CORRADINI!!!! 2-1 per la Fiorentina!!!! Che gol del giocatore viola, che fa suo il pallone e lo spedisce all’incrocio dei pali! Conclusione stupenda e Torino rimontato!

75′ Tiro di Munteanu dal limite dell’area, blocca il pallone Sava.

73′ Manovra della Fiorentina che ora sembra essere più veloce, i viola vanno adesso alla ricerca del gol del vantaggio.

70′ GOOOOL! Spalluto spedisce in porta un pallone respinto quasi sulla linea di porta da Sava dopo un tiro di Munteanu! Punteggio ora in parità!

68′ Corradini ci prova su calcio di punizione, Sava interviene in parata.

65′ Tentativo di Agostinelli dalla distanza, pallone che termina fuori.

63’Altro cambio nel Torino: in campo Giammaglichella per sostituire Continella.

60′ Torino che stringe sempre di più le maglie in difesa, la Fiorentina non trova pertugi in area per rendersi pericolosa.

57′ Occasione per la Fiorentina con Milani, che prova il tiro di potenza rientrando da sinistra, concusione che finisce alta.

55′ Cambio nel Torino: c’è Lovaglio per Karamoko.

53′ Ammonito anche Savini nel Torino.

51′ Ammonito Continella per un fallo commesso su Bianco.

48′ Inizio ripresa che per adesso sta offrendo pochi spunti da parte di entrambe le squadre. Le due compagini soni in fase di studio.

45′ Inizia il secondo tempo con un cambio per la Fiorentina: esce Gentile, va in campo Spalluto.

45′ Finisce qui il primo tempo. Il Torino siglato in rovesciata da La Marca contro la Fiorentina di Aquilani.

44′ Non ci sarà recupero per questa prima frazione di gioco.

41′ Torino che torna a far girare il pallone sfruttando anche gli errori della Fiorentina in fase di impostazione.

38′ Occasione della Fiorentina! Conclusione di Munteanu diretta in porta, paratona del portiere del Torino Sava!

35′ Ritmi calati in campo, la lotta a centrocampo sta spezzettando la gara.

33′ Va spesso in pressing in velocità l’attaccante del Torino Karamoko, la difesa viola trova comunque il modo di contenere per ora le sue scorribande.

30′ Gara bloccatissima, il Torino difende bene e le iniziative offensive della Fiorentina vengono bloccate sempre sul nascere.

27′ Il possesso di palla della Fiorentina è sterile, dato che non ha creato altre occasioni da gol da quasi un quarto d’ora.

24′ Il primo cartellino giallo della gara è per Di Marco per un fallo commesso su Bianco.

21′ Gara che si fa sempre più fallosa da parte di entrambe le squadre.

18′ Fiorini su calcio di punizione mette il pallone al centro, la difesa del Torino allontana.

14′ Fiorentina che fa tanto possesso palla, ma la difesa del Torino chiude su ogni azione.

11′ Iniziativa di Pierozzi con il sinistro indirizzato sul secondo palo, pallone che esce fuori di poco.

8′ Giro palla della Fiorentina, il Torino cerca di riconquistare il pallone in mezzo al traffico. Aumenta l’intensità di gioco dei viola.

5′ Torino galvanizzato dal gol che va a pressare costantemente in attacco, la Fiorentina deve riorganizzarsi in fretta.

2′ Nemmeno quasi il tempo di iniziare e i viola si trovano subito in svantaggio, con il Torino che segna il gol dell’1-0 con la bellissima rovesciata di La Marca.

1′ Inizia la gara!

Siamo giunti alla 26esimo giornata del campionato Primavera 1. Oggi la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani scenderà in campo al Bozzi di Firenze per affrontare il Torino. La squadra viola è reduce da una bella vittoria fuori casa contro l’Atalanta, mentre i granata dal pareggio interno contro il Genoa. Le due compagini viaggiano tra i bassifondi della classifica, ma per la Fiorentina i tre punti vorrebbero dire fuga dalla zona calda. Il Torino infatti è terzultimo a 7 punti dalla squadra viola, che così potrebbe portarsi a +10 dagli avversari a 4 partite dal termine. Fischio d’inizio alle 15.00 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.