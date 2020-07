Fiorentina-Torino, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Questa sera alle 19.30 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Torino. La squadra di Iachini viene dal bel successo di Lecce e può ritenersi tranquilla per quanto riguarda la corsa salvezza. Dall’altra parte anche i granata hanno vinto nell’ultimo turno, e oggi potrebbe tirarsi fuori dai guai definitivamente. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro. Se non volete perdervi nemmeno un’emozione, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

0 0 vote Article Rating