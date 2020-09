Fiorentina-Torino: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Torna la Serie A e lo fa subito con la Fiorentina, a distanza di 47 giorni dal match con la Spal che sancì il decimo posto finale della squadra viola e l’ultimo affaccio degli spallini in massima serie. Si riparte con una squadra molto simile, con la stessa guida e due soli volti nuovi nell’undici odierno: quelli di Biraghi e Bonaventura. Due mesi fa esatti invece l’ultimo scontro con il Torino al “Franchi” che valse la salvezza matematica per la formazione di Iachini, che dall’altro lato troverà Giampaolo e non più Longo. Appuntamento alle 18, agli ordini del sig. Abisso, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti al termine della gara.

