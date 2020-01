Fiorentina, torna di moda Koziello: la situazione

La Fiorentina, nonostante l’ultimo periodo positivo, è alla ricerca di almeno due rinforzi nel rush finale di mercato. Arriveranno un difensore e un centrocampista, anche se ancora i giocatori nel mirino non sono del tutto chiari. In mediana Pradè e Barone stanno cercando un profilo moderno, che abbina qualità e quantità. Il nome nuovo, come riportato da calciomercato.com, è quello di Vincent Koziello, centrocampista classe ’95 francese in forza al Colonia, in Bundesliga. Il giocatore era stato già vicino alla Fiorentina ai tempi della militanza al Nizza, ma poi aveva scelto il campionato tedesco. In Germania l’esperienza non è andata come previsto e adesso Koziello potrebbe scegliere Firenze per rilanciarsi.