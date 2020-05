Fiorentina, torna di moda la suggestione Ibrahimovic?

Nel recente passato il nome di Zlatan Ibrahimovic è stato accostato più volte alla Fiorentina, ma alla fine lo svedese ha optato per un ritorno al Milan. Come si legge sul Corriere della Sera, però, Ibra potrebbe rientrare nell’orbita viola in chiave calciomercato. La dirigenza continua a lavorare sul futuro con diversi punti di domanda ancora tutti da risolvere, a partire dal destino di Paolo Maldini a quello dell’allenatore passando proprio per l’ex Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic è attivissimo sui social nell’ultimo periodo ed è in attesa di capire cosa ne sarà di lui al termine dell’attuale annata. In tal senso, è molto atteso il confronto con Gazidis per stabilire le prossime mosse. A quel punto si dovrebbe arrivare ad una svolta, in un senso o nell’altro. Nel caso in cui si andasse verso la separazione Ibra si guarderà intorno con due squadre italiane che tengono d’occhio la situazione. Il Bologna dell’amico Mihajlovic e proprio la Fiorentina.