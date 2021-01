Fiorentina-Torreira, l’Inter prova l’inserimento: sul piatto uno scambio di prestiti

Uno dei giocatori nel mirino della Fiorentina, come vi raccontiamo da giorni, è Lucas Torreira, in prestito all’Atletico Madrid ma di proprietà dell’Arsenal. Alla corte del Cholo Simeone, l’uruguaiano non ha trovato molto spazio e nelle prossime settimane potrebbe salutare LaLiga per tornare in Inghilterra. I Gunners dovranno poi trovargli una nuova squadra, visto che è fuori dal progetto tecnico di Arteta.

Su Torreira, stando a quanto si legge su Tuttosport, è subentrato anche l’interesse dell‘Inter, alla ricerca di un’alternativa a Brozovic. Il requisito essenziale per concludere l’affare è la cessione di Eriksen, provato proprio contro la Fiorentina davanti alla difesa. Il danese è sempre sulla lista dei partenti e potrebbe essere inserito proprio nell’affare tra Arsenal e nerazzurri per Torreira. In che modo? Si parla di uno scambio di prestiti fino al termine della stagione.