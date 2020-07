Fiorentina, trattativa avanzata per un difensore del Brescia. E l’Inter propone due giocatori

In attesa di risolvere il nodo legato al prossimo allenatore, la Fiorentina è attiva anche sul fronte del mercato in entrata. Come si legge su La Nazione, piace Andrea Cistana: la trattativa per il difensore del Brescia – si legge – sarebbe già in fase avanzata.

Non solo, però, perché la Viola potrebbe tornare a fare affari con l’Inter dopo lo scambio tra Dalbert e Biraghi di dodici mesi fa. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe proposto alla Fiorentina due giocatori: si tratta di Radja Nainggolan, già vicino al trasferimento in riva all’Arno la scorsa estate, e Borja Valero, che ha già indossato la maglia viola in passato e il cui ritorno sarebbe gradito a molti tifosi.