Una Fiorentina a trazione 3×3, per partire subito con il piede sull’acceleratore. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’avere ritrovato la strada per l’Europa è già stato un grande risultato, ora serve consolidare la posizione con uno sguardo rivolto anche più avanti.

La prima pietra è stata posata con il sospirato rinnovo di Vincenzo Italiano, che adesso ha bisogno di conoscere al più presto le pedine su cui puntare, magari già dal ritiro di Moena (10-24 luglio), per pianificare al meglio la prossima stagione. E qui si torna al 3×3: la Fiorentina ha in uscita tre giocatori importanti e ha bisogno giocoforza di sostituirli. Faranno le valigie Odriozola, Piatek e Torreira e andranno adeguatamente rimpiazzati.