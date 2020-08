Fiorentina, UFFICIALE: due giovani ceduti in prestito

Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata negli ultimi minuti. Come vi avevamo anticipato in mattinata (LEGGI QUI), la Fiorentina ha ceduto Edoardo Pierozzi e Federico Simonti in prestito secco alla Pistoiese, che milita in Serie C.

Ecco la nota della società toscana: “Con grande soddisfazione la Us Pistoiese 1921 annuncia di essersi assicurata le prestazioni sportive dei calciatori Edoardo Pierozzi e Federico Simonti. Entrambi provengono dall’Acf Fiorentina, con la cui maglia solo cinque giorni fa si sono aggiudicati la Coppa Italia Primavera superando in finale l’Hellas Verona per 1-0, bissando il medesimo titolo conquistato l’anno precedente, sempre in viola. Arrivano in maglia arancione con la formula del prestito, sottoscrivendo un contratto fino al 30 Giugno 2021″.