Fiorentina, ufficiale il rinnovo di un obiettivo di mercato per giocare la Champions

La Fiorentina continua a sognare Thiago Silva per la prossima stagione, ma intanto il difensore del Paris Saint-Germain ha prolungato il contratto fino a fine stagione per giocare le Final Eight di Champions League, in programma nel mese di agosto a Lisbona, con il club francese. Oltre al brasiliano ex Milan, sono ufficiale anche i rinnovi di Sergio Rico e di Eric Maxim Choupo-Moting. Edinson Cavani, invece, ha già annunciato che non giocherà più con il club parigino e potrebbe tornare in Italia: su di lui c’è l’interesse della Roma, con l’Inter sullo sfondo. Ecco il tweet con cui il PSG ha annunciato il prolungamento:

