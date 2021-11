Fiorentina: Un esborso milionario per battere la concorrenza e prendere Alvarez

Mayoral o Alvarez? Su questi due nomi si concentrano le indiscrezioni di mercato riguardanti la Fiorentina.

Per l’argentino servono milioni da versare al River Plate per battere la concorrenza che già c’è. Il club viola ha una corsia preferenziale chiamata Burdisso.

L’operazione per il centravanti argentino prevede un esborso di circa 20 milioni di euro (più eventuali bonus) e la società viola, anche per evitare aste al rialzo, secondo La Nazione, sarebbe già pronta per questo tipo di investimento, mentre Milan e Juventus avrebbero preso un po’ di tempo anche per tenersi aperta la porta su alternative ad Alvarez che stimolano le esigenze di Pioli e di Allegri.