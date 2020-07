Fiorentina: Un mercato che gira inevitabilmente intorno a Chiesa. Commisso e un allenatore che deve dare garanzie

Ottenuta in pratica la salvezza con la vittoria di Lecce, la Fiorentina ha ora la necessità di programmare al meglio la prossima stagione. Su La Nazione si legge che Commisso dovrà scegliere in primo luogo un allenatore che dia garanzie per portare avanti un progetto ambizioso. Sì perché l’obiettivo sarà quello di lottare in tempi ragionevoli per l’Europa.

Il salto di qualità dovrà essere sensibile e passerà attraverso un mercato che sarà inevitabilmente incentrato su Chiesa. L’esterno offensivo viola ieri è tornato al gol ed è anche diventato il capocannoniere in campionato di questa squadra.