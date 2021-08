Fiorentina: Un muro alto 70 milioni. il club ha l’esigenza di comunicare un rinnovo che avrebbe un impatto importante a livello mediatico

70 milioni di euro. Secondo La Nazione questa dovrebbe essere la cifra stabilita come clausola rescissoria nel prossimo contratto con la Fiorentina di Dusan Vlahovic. Un muro alto, anche se i viola avrebbero voluto erigerlo ancora più importante.

Nel frattempo il procuratore del serbo, Darko Ristic, oggi è atteso a Milano, dove in rapida successione potrebbe incontrare gli uomini mercato di Tottenham e Atletico Madrid.

Dalla Fiorentina continua a filtrare la certezza che Vlahovic, che nel frattempo è stato scelto come testimonial per le nuove maglie, faccia parte del futuro. Con uno stipendio da top, con partenza da tre milioni per arrivare a vicinarsi in seguito ai quattro.

Avrebbe potuto il club viola muoversi in anticipo, quando Dusan è stato promosso titolare fisso da Prandelli? Questo è il senno di poi e la domanda che pone nuovamente il giornale fiorentino. Un quesito che resterà sullo sfondo. Ma ora il club ha l’esigenza di comunicare un rinnovo che avrebbe un impatto importante a livello mediatico.