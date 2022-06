Fiorentina: Un tavolone di mercato con l’Atalanta

Più che un tavolo, è un tavolone di mercato quello che la Fiorentina avrebbe aperto con l’Atalanta secondo La Nazione.

Da tempo viola e nerazzurri parlano di Gollini verso Firenze e Kouame da far sbarcare a Bergamo. Adesso però ci sarebbero altre due situazioni sulle quali gli uomini di mercato di Commisso sono pronti a stringere. La prima è quella che riguarda Matteo Lovato (classe 2000), difensore centrale, per il quale la Fiorentina si sarebbe fatta avanti per il prestito (con diritto di riscatto).

Sempre dal bacino nerazzurro, occhio anche al trequartista Matteo Melegoni (classe 1999) che nella scorsa stagione ha giocato nel Genoa. La strada per arrivare al centrocampista non sembra complicata anche nel caso si pensi ad un acquisto a titolo definitivo: il cartellino è valutato circa 3 milioni di euro.