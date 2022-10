Fiorentina: Una malattia che dura da ben sei mesi

Un problema e una ‘malattia’ che dura da ben sei mesi. La Fiorentina si ritrova a fare i conti con un’astinenza assoluta di vittorie fuori casa che si porta dietro dalla sfida vinta contro il Napoli il 10 aprile scorso.

Tanto per gradire, i viola hanno anche perso sei delle ultime sette gare fuori casa, un ruolino di marcia che non può non preoccupare il tecnico Vincenzo Italiano.

“In trasferta spesso non riusciamo a essere noi stessi” ha detto il tecnico che spera, ovviamente, di infrangere questo tabù fin da stasera contro il Lecce.