La Fiorentina ed una rosa quasi completa in attesa della “ciliegina” a centrocampo

Il mercato della Fiorentina è entrato nel vivo con un poker di colpi, tra definiti e in dirittura d’arrivo, che consentiranno a Vincenzo Italiano di poter programmare la preparazione estiva con la rosa quasi al completo. Le indicazioni del mister sono state chiare fin dall’inizio: 22 giocatori, quindi due per ruolo, e 5 giovani del settore giovanile da poter inserire. Considerato il terzo portiere diciamo che i Viola dovrebbero avere una rosa di 28 giocatori per affrontare due competizioni, o meglio tre con il passaggio dei preliminari di Conference che tutti i tifosi viola e il calcio italiano auspicano.

All’appello, salvo cessioni, mancherebbe solo una mezzala tecnica, di qualità, abile negli inserimenti e prolifica. Insomma quel giocatore in grado di fare la differenza, alzare il livello del gioco e assurgere al ruolo di goleador insieme agli attaccanti. Sono stati diversi i nomi accostati alla Fiorentina nelle ultime settimane da Praet a Puig, passando per Bajrami e il mai tramontato sogno proibito chiamato Luis Alberto. Proprio il centrocampista spagnolo in forza alla Lazio rappresenta da sempre un nome che stuzzica non poco le fantasie di Italiano e della dirigenza gigliata. Pradè vorrebbe concludere il mercato con un grande colpo, in grado di infiammare l’entusiasmo della piazza, e lanciare un messaggio forte alle avversarie in campionato: la Fiorentina vuole alzare l’asticella e, oltre a un ottimo cammino in Europa (magari sulla falsa riga di quanto fatto dalla Roma), insidiare le concorrenti per un accesso diretto all’Europa League.

Torniamo però su Luis Alberto, profilo che piace molto a Italiano che potrebbe farne il fulcro della manovra offensiva della sua Fiorentina. Un centrocampista di classe, qualità, con un’ottima visione di gioco e che batte anche i calci piazzati.

La trattativa, ammesso che ci sia, al momento procede a fari spenti secondo il tradizionale modus operandi di Pradè, anche se le difficoltà oggettive non mancano. Il “Mago”, infatti, strizza da tempo l’occhio a Monchi, ds del Siviglia con un passato in giallorosso, e non ha mai nascosto di provare un po’ di nostalgia della sua Spagna. Allo stesso tempo, Lotito punta a monetizzare dalla cessione di Luis Alberto forte di un contratto che scade nel 2025. La richiesta dei biancocelesti è di 25 milioni e al momento le contropartite offerte, il Siviglia ha provato a inserire Oliver Torres, non sembrano soddisfare Sarri e il suo staff.

Una cifra molto elevata, vero, ma giustificata dal fatto che la Lazio dovrebbe versare il 30% del valore della vendita del centrocampista spagnolo al precedente club di appartenenza, ovvero il Liverpool.

E poi non dimentichiamoci l’ingaggio che, attualmente, si attesta sui 2,5 milioni bonus esclusi.

Una serie di cifre e situazioni che al momento rendono davvero complicato, se non totalmente irrealistico, un possibile approdo di Luis Alberto in maglia viola.

La Fiorentina però continua a monitorare la situazione, con Pradè che tesse la tela di trattative sotterranee, e chissà che prima o poi non arrivi un affondo capace di convincere la Lazio. Il progetto viola può certamente essere allettante per il giocatore che, a quasi 30 anni e quindi nel pieno della maturità calcistica, avrebbe finalmente l’occasione di vedersi cucito sulle spalle un ruolo di assoluto protagonista in una squadra dalle enormi ambizioni.

Alla Fiorentina manca ormai solo un tassello prima di essere davvero completa e intanto è pronta a cominciare la nuova stagione, quella del ritorno in Europa. Sul mercato non c’è fretta, ma sognare non costa niente e allora lasciamo che l’idea Luis Alberto continui a far ardire la passione dei tifosi.