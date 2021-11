Fiorentina, una sconfitta che fa due volte male: La Juventus raggiunge i viola. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Con una rete al 91′ del’ex Juan Cuadrado, la Fiorentina esce sconfitta dall’Allianz Stadium nel match contro la Juventus. Una sconfitta che fa due volte male, perché arrivata praticamente a gara finita e perché consente ai bianconeri di raggiungere i viola in classifica a quota 18.

La squadra allenata da Italiano non riesce proprio a pareggiare una partita: è l’unica squadra di A a non aver mai diviso la posta in palio in questa stagione.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 31, Inter 24, Roma, Atalanta 19, Lazio, Fiorentina, Juventus 18, Empoli 16, Verona, Bologna 15, Sassuolo, Torino 14, Udinese, Spezia 11, Sampdoria, Venezia, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.