Fiorentina-Venezia: Come seguire la partita in DIRETTA TV

C’è grande attesa per la gara che la Fiorentina giocherà in casa contro il Venezia sabato prossimo con inizio alle ore 16.30. Molti tifosi viola saranno allo stadio, ma molti altri saranno inchiodati davanti al video.

E a tal proposito, diciamo che la partita sarà trasmessa da DAZN in esclusiva. Per vederla, ovviamente a pagamento, ci si può collegare con una smart tv di ultima generazione all’app della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

La telecronaca di DAZN verrà affidata a Ricky Buscaglia, assistito al commento tecnico da Dario Marcolin.

Per tutti quelli che non potranno essere al Franchi o non potranno seguirla sull’emittente streaming, ricordiamo che ci sarà la diretta testuale, seguitissima, gratuita e con i vostri commenti, su Fiorentinanews.com.