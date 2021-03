Fiorentina: Veramente poche, ma buone

La trasferta di Benevento ha consegnato alla Fiorentina una vittoria preziosissima, una classifica più confortante, ma ha anche migliorato, sia pur leggermente, quello che è il rendimento complessivo della squadra lontano dal Franchi.

Sono ora nove i punti fatti fuori casa dai viola in questo campionato, scavalcato il Parma, la Fiorentina ha il terzultimo rendimento esterno in Serie A. Scendendo ancor più nel particolare, con quella ottenuta in terra sannita sono salite a due le affermazioni della squadra lontano dal Franchi. Insomma poche, pochissime, ma sicuramente buone in termini di punteggio. Oltre al 4-1 rifilato alla formazione allenata da Pippo Inzaghi, c’è da aggiungere anche il prestigioso 3-0 ottenuto all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Migliorare ancora questo rendimento è una necessità, perché gran parte degli scontri diretti in questo girone di ritorno saranno proprio in trasferta.