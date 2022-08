Fiorentina, verso il Twente: come giocano gli olandesi

È la notte che la Fiorentina spettava da troppo tempo, quella del ritorno in Europa: il preliminare di Conference League contro il Twente per conquistare la qualificazione alla fase a gironi.

Gli olandesi si sono imposti anche in Serbia con un netto 1-4 e hanno da tempo nel mirino la gara contro la Fiorentina di questa sera, giovedì 18 agosto. Il Twente è una squadra con una rosa molto giovane, allenata da Ron Jans ormai da quasi due anni, e che partita dopo partita hanno aumentato il proprio livello di competitività in maniera importante.

La squadra olandese gioca un calcio divertente, votato all’attacco nel pieno rispetto della tradizione dell’Eredivisie, e lo scorsa stagione è riuscita ad arrivare quarta in campionato anche grazie ad un’ottima (e forse inusuale) solidità difensiva. La Fiorentina dovrà fare attenzione soprattutto alla differente condizione atletica degli avversari e al ritmo che questi proveranno a imporre per colmare il gap tecnico che esiste con i Viola. Insomma, il Twente non va sottovalutato e l’incontro con la Cremonese dovrà rimanere un campanello d’allarme e un monito in vista di ciò che stasera i Viola non dovranno concedere in fase difensiva.