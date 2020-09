Fiorentina vicina a chiudere per Maleh: I dettagli

Acquisti per l’immediato e acquisti in prospettiva. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, la Fiorentina è molto vicina all’acquisto di Youssef Maleh, centrocampista classe ’98 del Venezia. Il marocchino per ora si trasferirebbe però a Firenze soltanto di passaggio, visto che verrebbe subito girato in prestito in Serie B. Aspettando Borja Valero, la Fiorentina è pronta a chiudere per un altro centrocampista?

