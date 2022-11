Fiorentina, vietato perdersi il Mondiale: Barone e Pradè sono pronti a cogliere opportunità dal Qatar

La Fiorentina sicuramente guarderà il Mondiale in Qatar. Obbligatorio d’altronde per una società monitorare un evento del genere, alla ricerca di possibili occasioni di mercato. Giocatori, magari poco conosciuti, che spiccano particolarmente e che possono diventare obiettivi per la sessione invernale.

Un’anomalia, anche questa, dato che mai il Mondiale aveva fornito spunti per il mercato di gennaio essendosi sempre svolto ovviamente d’estate. Quanto alla Fiorentina, è difficile pensare che possa puntare ai giocatori più gettonati, vedi Valencia che dopo la doppietta di ieri ha già gli occhi di mezzo mondo addosso. Tuttavia, una rassegna come quella di Qatar 2022 può e deve essere fonte di ispirazione per la dirigenza viola, nell’ottica di rinforzare la squadra per la seconda parte di stagione.