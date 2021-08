Vlahovic aspetta Commisso: Un momento chiave per chiudere la faccenda

Tante sono le voci che girano intorno al centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Ma il club viola ancora non ha ricevuto proposte ufficiali d’acquisto.

L’intenzione, nel caso, è comunque quella di fare muro in attesa dell’arrivo in Italia del presidente Rocco Commisso, che ci sarà nei prossimi giorni. Secondo La Nazione quello potrebbe essere davvero un momento chiave per chiudere in maniera definitiva la vicenda del rinnovo del contratto.