Fiorentina-Vlahovic: Due fattori che potrebbero giocare a favore di Commisso

Dusan Vlahovic è il grande protagonista della Fiorentina e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anche perché a Cagliari ha segnato i primi gol in Serie A e i sardi sono la sua seconda vittima preferita dietro la Sampdoria. Gli obiettivi sono agganciare Enrico Chiesa a ventidue gol e scalare ulteriormente la classifica della Scarpa d’Oro.

L’obiettivo della società è quello di rinnovargli il contratto per un paio di anni, inserendo magari una clausola rescissoria e dando a Vlahovic un ingaggio da top player. Su di lui c’è l’interesse di Milan, Roma, Real Madrid e Liverpool, ma Commisso non molla e vuole costruire attorno a lui la Fiorentina del futuro. Paradossalmente, la crisi economica potrebbe trasformarsi in un alleato dei viola, così come la voglia del classe 2000 di crescere a piccoli passi. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.