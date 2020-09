Fiorentina, vuoi Piatek? C’è da fare qualcosa di diverso

La Fiorentina sta provando a riallacciare i rapporti con l’Hertha Berlino per arrivare ad avere un centravanti di ruolo come Krzysztof Piatek. Però, se i viola lo vogliono per davvero, sono chiamati a proporre qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno fatto finora, a fare uno scatto in avanti. Il prestito con diritto di riscatto non piace come soluzione ai tedeschi che vogliono invece la cessione a titolo definitivo. La cifra richiesta? 25 milioni di euro.

L’avvicinarsi della fine di questo mercato potrebbe cambiare le carte in tavola? Possibile, nel senso che potrebbe esserci una cessione importante in casa viola (Chiesa) che potrebbe portare denaro fresco da investire, o magari si potrebbe trovare pure una soluzione intermedia che vada bene ad entrambi i club. Per il momento però c’è da sottolineare come la distanza tra le parti ci sia,