Fiorentina-Zurkowski: addio inevitabile. Ma neppure Cabral è al sicuro. I dettagli

Un caso che fa da tempo discutere in casa Fiorentina è quello relativo alla situazione di Szymon Zurkowski. Reduce da un’ottima stagione sul piano dei numeri e del rendimento con la casacca dell’Empoli, il polacco ha fatto ritorno in viola. ‘Vogliamo vederlo in ritiro, ce lo hanno chiesto in tanti’. Le parole sul centrocampista ex Gornik del ds gigliato Pradè poco prima di partire per Moena. Il ritiro è di fatto l’unico momento in cui il classe ’97 di Tychy si è è visto con più continuità, anche se pure in Trentino il giocatore si è dovuto fermare a causa di un pestone di Duncan.

In stagione Zurkowski si è visto col contagocce, mai da titolare, sempre e solo da comparsa. E pensare che era tutto fatto per il ritorno all’Empoli del calciatore, ma la trattativa non è a sorpresa decollata negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, gli intermediari sono già al lavoro per trovare una sistemazione alla mezzala gigliata, ai margini della rosa di Italiano e senza alcuna velleità di trovare spazio. Zurkowski dopo il Mondiale con la Polonia al quale dovrebbe prendere parte salvo imprevisti dell’ultima ora, è pronto a salutare nuovamente Firenze. Da capire con che formula.

Sotto la lente d’ingrandimento c’è anche il brasiliano Arthur Cabral. L’assist col Lecce ed il rigore realizzato freddamente contro l’Inter sono il giusto punto di partenza. L’ex Basilea dovrà dimostrare di meritare maggiore spazio alla Fiorentina. Il calciatore è già stato offerto a tante squadre di Serie A e la sua permanenza in viola è tutt’altro che certa. Il mercato di riparazione si avvicina e la pausa per il Mondiale renderà la sessione ancor più vicina di quanto non possa sembrare.

Serviranno prestazioni convincenti a Cabral nelle prossime settimane, magari condite da gol, per rendere più salda la propria scricchiolante posizione in riva all’Arno. Dall’approdo a Firenze sono appena 4 le marcature del centravanti di Campina Grande, in 29 presenze totali: numeri che lasciano molto perplessi e stanno generando inevitabili riflessioni da parte della dirigenza viola.