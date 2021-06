Fiorentinanews.com cerca un collaboratore residente a Firenze o zone immediatamente limitrofe alla città, da inserire nella sua Redazione. Richiediamo almeno un minimo di esperienza in campo giornalistico e grande motivazione.

Se pensate di avere questi requisiti, inviate il vostro curriculum vitae all’indirizzo: redazione@fiorentinanews.com. Tutte le figure che non risponderanno a questi requisiti non saranno prese in considerazione.