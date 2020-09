Fiorenza: “Vi presentiamo il nostro progetto per il Franchi e Campo di Marte”

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di Giorgio Fiorenza, capolista di Toscana Civica, che sostiene la candidatura a presidente della Regione Toscana di Susanna Ceccardi assieme a Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, a proposito del nuovo stadio e della riqualificazione dell’area di Campo di Marte.

Ecco le sue parole: “Consegneremo il nostro progetto al Comune di Firenze. Serve una linea di tramvia che circumnavighi il ferro di cavallo che si chiude con Viale Malta. E’ necessario mantenere la storicità di strutture storiche come il Franchi. La Juventus, per fare un esempio, ha realizzato un alberto per gli ospiti che è autosufficiente e non funziona solo in base alle partite. La struttura sarebbe affiancata, dove ora ci sono i campini, da un centro polivalente che rimane poi di proprietà del Comune. Inoltre, un parcheggio interrato di 4 piani e alla Fiorentina per la realizzazione di una vera e propria sede. Con al suo interno il Museo, Viola Club, biglietteria e info point”.

Fiorenza si è poi soffermata sul Franchi: “Le curve? Se non le possiamo distruggere, possiamo almeno avvicinare il pubblico al campo. La struttura verrebbe coperta con pannelli traslucidi che valorizzerebbero le particolarità che hanno indotto a porre il vincolo. Non lo vediamo come un ostacolo. Tempi di realizzazione? Il progetto è a disposizione del Comune e al Comune (e alla Fiorentina) tutto rimarrà in automatico. Grazie a questo progetto Firenze potrà presentarsi al CIO con qualcosa di già pronto, per rafforzare la candidatura. La Soprintendenza? Lo presenterei anche domani questo progetto, perché valorizza gli elementi tutelati. Si riutilizza la volumetria esistente, in maniera non invasiva. Credo che la Sovrintendenza non avrebbe nulla da eccepire. Perché demolire? Perché avvalersi dell’emendamento? Lo stadio ha un vissuto da parte di tutti, manteniamolo”.