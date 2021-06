Domani sarà il Gattuso day, dove il tecnico calabrese è atteso in città per iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura alla Fiorentina. Intanto il Pentasport di Radio Bruno svela una curiosità relativa al figlio. Francesco Gattuso, centrocampista di 14 anni, seguirà infatti il padre nella Fiorentina e sarà tesserato per giocare le formazioni giovanili, verosimilmente nell’Under 15.