Firenze, dimenticati di Vlahovic con Jovic: l’esperienza europea di cui c’era bisogno. E Nico può essere l’altro leader (con un Mondiale per accendersi)

Il palcoscenico della Fiorentina, lasciato libero da Vlahovic lo scorso gennaio, ha già almeno due nuovi attori pronti a candidarsi per un ruolo da assoluto protagonista. Il Corriere dello Sport fa il punto su Luka Jovic e Nico Gonzalez fanno già sognare la città che, in questa estate, immagina traguardi da sogno, fino alla Champions League. “Faccio almeno 30 gol” ha detto l’attaccante serbo senza paura. Vincenzo Italiano, un altro che con le ambizioni non scherza, potrebbe aver già individuato in questi due uomini, di grande determinazione, i suoi principali attori per alzare davvero l’asticella. L’allenatore chiede soprattutto di attaccare e di segnare e loro hanno già risposto presente.

Firenze è già innamorata di Jovic, gran colpo di mercato, che tutti aspettano di vedere in condizione. Ancora è a poco più del 30% ma quando sarà tornato “un calciatore vero” (come ha detto Italiano) può far definitivamente il salto di qualità. Per come calcia, come aspetta il pallone, a volte anche per come cammina fa pensare a grandi giocate e a una Fiorentina-show. Per la Conference, inoltre, sarà fondamentale l’esperienza europea del serbo che con il Real Madrid ha respirato ambienti stellari collezionando presenze in Champions League e anche in Europa League con l’Eintracht Francoforte.

La sua incognita potrebbe essere l’impatto con la Serie A, torneo che conosce già Gonzalez pronto a migliorare rispetto alla scorsa stagione (7 reti in 33 gare) quando ha fatto vedere ciò di cui è capace. Ma il vero affondo i tifosi viola se lo aspettano nell’anno che inizierà fra meno di un mese. L’argentino non ha esperienza nelle coppe, ma conta più di 20 presenze nella Nazionale argentina. Entrambi sono pedine delle loro rappresentative e l’avvio del campionato sarà determinate per arrivare al massimo al Mondiale in Qatar. Forse già da veri leader.