Firenze è carica: in un solo giorni già venduti 9mila biglietti per il match contro il Venezia. Si punta al sold out

La vittoria contro il Napoli ha portato un’atmosfera che in casa Fiorentina non si era mai vissuta negli ultimi anni. Le partite sono sempre meno e la classifica vede la squadra di Vincenzo Italiano coinvolta direttamente nella lotta per il quinto posto e per l’Europa. Un’atmosfera che inevitabilmente ha coinvolto anche i tifosi viola, che si sono già fatti sentire accogliendo la squadra a Campo di Marte di ritorno dalla Campania.

Domani in programma l’allenamento a porte aperte, alle quale parteciperà anche la Curva Fisole, per un clima che sarà caldissimo in vista del Venezia. Proprio del match contro i lagunari ha parlato a Radio Toscana Ivan Affibiato, il responsabile della biglietteria della Fiorentina, dichiarando che nella giornata di ieri sono stati venduti ben 9mila tagliandi per la gara. Sommati agli 11mila abbonamenti, i biglietti venduti sono già più di 20mila. L’obiettivo è lo stadio pieno, per la prima volta in stagione con Franchi che potrà accogliere il 100% dei tifosi.