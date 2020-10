Firenze e il suo Super Derby. Alberti: “La partita che sento di più”. Popovic: “Una grande emozione che dovrò mettere da parte”

Sia pur senza pubblico, sia pur senza quell’atmosfera bellissima che l’accompagna, è comunque tempo di derby per la pallavolo fiorentina. Domenica prossima al PalaMandela Forum (inizio ore 17), Il Bisonte Firenze ospiterà la Savino Del Bene Scandicci. Siamo ai massimi livelli perché parliamo di Serie A1 femminile e di due compagini costruite per divertire e per stupire.

Fiorentinanews.com ha avuto la possibilità di parlarne con due centrali, due giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie e che saranno tra le protagoniste di questo match: Sara Alberti, capitano del Bisonte, e Mina Popovic, uno dei nuovi acquisti di questa stagione della Savino.

Cosa rappresenta per voi il derby?

Alberti: “Forse per me è la partita più sentita. Ho vissuto questa sfida da entrambe le parti e so cosa voglia dire. E’ una sfida importante ed entrambe le società ci tengono molto a fare bene. Avremo davanti una squadra forte, ma noi quando entriamo in campo, non guardiamo in faccia a nessuno”.

Popovic: “Sicuramente è un qualcosa che mi emoziona, perché io al Bisonte sono stata bene. Ma ora sono qui e devo dare tutto in campo. Cercherò di mettere da parte tutti i ricordi e di fare il mio meglio. Sicuramente sarà una gara molto più difficile rispetto a quelle che abbiamo giocato in Champions questa settimana. Del resto, il livello in italia è molto più alto. Ci vuole una maggiore concentrazione e determinazione. Io e le mie compagne ci sentiamo pronte fare una partita al nostro massimo”.

Domanda diretta: chi secondo voi tra Bisonte e Savino Del Bene arriverà più avanti alla fine di questo campionato.

A: “Sicuramente Scandicci è una squadra molto forte. Ed è costruita per arrivare molto in là, può essere tra le prime quattro del nostro campionato. Noi possiamo invece essere la sorpresa. Dipende da come reagiamo alle difficoltà, da come andiamo in campo. Siamo da scoprire ad ogni partita. Possiamo crescere molto con l’andare della stagione”.

P: “Domanda difficile (ride ndr). La Savino è una squadra che cerca di essere al top, anche in Europa. Abbiamo obiettivi più alti, ma mi fermo qui”.

Una caratteristica tecnica o umana dell’altra che vi piacerebbe avere?

A: “Tecnicamente Mina è molto forte a muro, mi piacerebbe avere l’invadenza che ha lei. Umana…lei è molto buona, molto pacata, io sono invece più fumina, vado facilmente in escandescenza”.

P: “Non sono una che va a guardare le altre, cerco di essere me stessa. E’ chiaro che mi confronto e provo sempre a migliorare, ma finisce lì (dice sempre con il sorriso ndr)”.

Purtroppo non ci sarà la solita cornice di pubblico al palazzetto. Qual è la vostra sensazione davanti a questa situazione particolare?

A: “La sensazione è che ci manca e ci manca anche il supporto che in queste partite c’è sempre stato ed è stato anche fondamentale. Però sappiamo anche che il momento che stiamo vivendo è così e non ci si può far niente. I tifosi, le persone che ci supportano sono sempre presenti nelle nostre vite”.

P: “Manca tantissimo il pubblico. Stiamo cercando di abituarci e a Scandicci siamo sempre scese in campo col palazzetto vuoto. Un po’ di gente l’abbiamo vista a Conegliano ed è stato strano. I tifosi ci avrebbero sentito di più in questa partita ed è brutto non poterli avere sugli spalti. Però capiamo la situazione e sappiamo anche che questa è una decisione giusta”.

Sia Firenze che Scandicci hanno cambiato allenatore rispetto all’inizio della scorsa stagione, come vi sta trovando coi rispettivi tecnici? Che cosa vi chiedono?

A: “Mencarelli lo conoscevo già, perché con lui avevo fatto il percorso delle nazionali juniores. Ci siamo trovati subito bene, perché è una persona disponibile sia al dialogo che al confronto. Siamo sulla stessa linea d’onda e stiamo lavorando bene assieme”.

P: “Barbolini è un allenatore che tutti conoscono, tutti sanno chi è e c’è un grande rispetto per lui. Sono veramente contenta di poter lavorare con lui. E soprattutto è sempre chiaro nel farci capire quello che vuole da noi. Mi trovo bene con lui”.

Per chi volesse vedere l’incontro, diretta streaming sul sito della Lega Femminile di Pallavolo, lvftv.com.