Firenze e la Fiorentina unite come non mai. Un entusiasmo incredibile per rincorrere un sogno comune

Ormai non si nasconde più nessuno. Quella parola all’inizio bisbigliata, quasi nascosta, ora è sulla bocca di tutti: Europa. Un obiettivo difficile da raggiungere per la Fiorentina, ma dichiarato e da rincorrere fino alla fine. Non potrebbe essere altrimenti vista la classifica, e in virtù delle prestazioni della squadra che sono sfociate in grandi vittorie.

Dopo Napoli, con i tifosi ad aspettare la squadra alla stazione, sembrava quasi che il campionato fosse finito e che la Fiorentina avesse raggiunto il traguardo. Un entusiasmo incontenibile, bellissimo, ripetuto ieri durante l’allenamento a porte aperte. Non c’è più solo una piazza che, dopo anni deprimenti, ha voglia di tornare a sognare. Ma anche una squadra che non si è fatta scalfire da niente, e che ora ci crede più che mai.

Quell’obiettivo che all’inizio della stagione era “fare meglio dell’anno scorso”, pian piano si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Grazie a Vincenzo Italiano, che ha cambiato il modo di fare calcio a Firenze, e dei giocatori che l’hanno seguito fin dal primo giorno. Finalmente, dopo tanto tempo, la città e la squadra sono unite come non mai, si respira una sintonia straordinaria e questo può fare solo bene. Perché quando si ha un sogno comune, in fondo, provare a realizzarlo è ancora più bello.