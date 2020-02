Firenze isola felice e Fiorentina in controtendenza. La Juventus finisce nel mirino dell’Antitrust

La Serie A a porte chiuse è un’esigenza in questo momento, ma anche un danno economico per alcune società e per molti tifosi. Firenze è un’isola felice e la Fiorentina è però in controtendenza. Nonostante l’allarme coronavirus, sabato scorso c’erano 40 mila persone al Franchi, un livello quasi da record per questa stagione. Altre società non sono state così fortunate.

La Juventus sarà costretta a giocare a porte chiuse contro l’Inter, però salverà l’incasso. Questo perché al pari di altri dieci club di A, non prevede alcun tipo di rimborso, né agli abbonati né ai paganti, in caso di disputa della partita a porte chiuse. Una pratica molto discussa, finita nel mirino dell’Antitrust, che considera questa e altre clausole vessatorie.