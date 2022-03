“Firenze pubblico di m…. città senza alcuna bellezza. Tifosi della Fiorentina terroristi, una squadra che non dovrebbe stare in nessun campionato” il delirante sproloquio del giornalista juventino

Il giornalista, direttore di TuttoJuve.net, Sergio Vessicchio si è lasciato andare ad un vero e proprio delirante sproloquio su Firenze e i tifosi della Fiorentina sia sul proprio profilo Facebook che sul sito che dirige.

“Voglio sottolineare il modo vergognoso, schifoso e incivile in cui la città si è mostrata – ha detto – E’ stata terribile l’accoglienza riservata alla Juventus. Firenze è un pubblico di merda (testuale ndr). Questa squadra non dovrebbe stare in un campionato di calcio, gli emuli dei terroristi e dei belligeranti russi non dovrebbero entrare negli stadi. Una partita trasformata in una guerra”.

E ancora: “Firenze è una città di merda, non ce la faccio più a nascondere l’ipocrisia, con quel dialetto ridicolo che hanno e quella spocchia insopportabile. Questi sono terroristi a tutti livelli. Storia, letteratura, monumenti…ma monumenti di che? Voi siete i monumenti della vergogna. Il pubblico fiorentino è incivile, cartina di tornasole di una città cupa, fredda, senza alcuna bellezza. Meritavano di perdere così, con un’autorete all’ultimo minuto, quei delinquenti sugli spalti”.

Intervenuto poi a La Zanzara su Radio 24, Vessicchio non ha cambiato versione, anzi ha rincarato la dose: “Non chiedo scusa a nessuno, devono vergognarsi per i cori sull’Heysel e Scirea. Quello stadio va chiuso”.

Avevamo pensato di rispondere a questo signore, alla fine però siamo addivenuti alla conclusione, dall’alto della nostra spocchia ovviamente, che quello che ha detto e scritto lo qualifichi in maniera perfetta, senza che ci sia bisogno di particolari aggiunte da parte nostra. Ci complimentiamo vivamente con lui per l’eloquio elegante ed efficace.