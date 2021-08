Firenze può stare tranquilla, l’Inter non andrà all’assalto di Dragowski. I nerazzurri hanno già scelto l’erede di Handanovic

Quella che sta per cominciare sarà l’ultima stagione di Samir Handanovic tra i pali dell’Inter. I nerazzurri dovranno dunque trovare presto un erede dello sloveno, e in tal senso nelle scorse settimane era stato fatto più volte il nome di Dragowski. Il portiere della Fiorentina ha giocato un’ottimo campionato l’anno scorso e anche nell’amichevole contro l’Espanyol si è messo in mostra parando un rigore.

I tifosi viola, comunque, possono stare tranquilli. Se è probabile che in futuro alcune squadre torneranno a mostrare interesse per Dragowski, è quasi sicuro che tra di loro non ci sarà l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno già individuato in Onana il portiere per raccogliere l’eredità di Handanovic. La firma potrebbe arrivare già a febbraio, con l’attuale numero uno dell’Ajax che arriverebbe a parametro zero e si aggregherebbe alla squadra in estate.