Firenze, puoi sognare un altro “caudillo”!

Firenze, adesso, può sognare di aver trovato un nuovo gigante della difesa, uno che magari possa davvero somigliare a quel “caudillo” Passarella che Firenze non ha mai smesso di amare. Lucas Martinez Quarta, aspettando di consacrarsi a Firenze, si è acceso i riflettori addosso con la Nazionale maggiore argentina, per quanto alla sua terza presenza con la Seleccion guidata da Lionel Scaloni. La Fiorentina per il suo cartellino ha investito complessivamente 13 milioni di euro (da saldare entro un anno), senza dover ricorrere a quella clausola rescissoria ricchissima (22 milioni) che già in passato aveva reso complicato il trasferimento. E’ stato il giocatore che ha mosso più denaro in Argentina in questa finestra di mercato e pure il più caro per le casse dei viola in questa coda estiva, ma lui da questo dettaglio non si è lasciato distrarre, meno che mai adesso che gli occhi di Firenze sono concentrati sulla Seleccion, aspettando di vederlo debuttare in Italia. Ha fatto bene in qualunque assetto tattico, in una difesa a 3, a 4 e pure a 5: Martinez Quarta aspetta solo l’occasione giusta. Per farsi, da futuro immediatamente presente. Viola.

