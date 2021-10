Firicano: “La Fiorentina deve confermarsi contro avversari diversi dal Cagliari. Vlahovic? Ciò che oggi sembra impossibile, magari fra qualche mese…”

L’ex giocatore della Fiorentina Aldo Firicano ha parlato a Lady Radio in vista delle ultime vicende di casa viola: “La classifica della squadra di Italiano è inaspettata visti gli ultimi anni, ma deve essere confermata contro avversari diversi dal Cagliari. I calciatori della Fiorentina avevano speranze di fare bene, ma sono andati ben oltre le più rosee aspettative. C’è soddisfazione, c’è entusiasmo e ciò ha portato convinzione in quello che vuole fare Italiano“.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Da un lato c’è il campo, dove il serbo vuole far bene e fare gol, e dall’altro c’è l’aspetto contrattuale. L’interesse sul terreno di gioco di Vlahovic coincide con quello della squadra e dell’allenatore. E’ chiaro che se il giocatore andrà via in un certo modo potrà essere un danno per la Fiorentina. Ma ciò che oggi appare impossibile, chissà che tra qualche mese non lo sia più…”.