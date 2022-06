Firicano: “Mi preoccupa il luogo dell’incontro tra Italiano e la Fiorentina, sarà un vertice fondamentale. Vincenzo vuole alzare l’asticella”

E’ in programma nei prossimi giorni il tanto atteso incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza della Fiorentina. Di questo ha parlato Aldo Firicano, ex difensore viola e fratello di Stefano, membro dello staff tecnico del tecnico gigliato in qualità di match analyst.

“Teoricamente dovrebbe essere un summit di routine tra un allenatore e la dirigenza, ma mi preoccupa un po’ il fatto che si svolgerà nella sede della Fiorentina, dove solitamente si prendono delle decisioni cruciali. Sarà un vertice fondamentale per il futuro della Fiorentina: c’è sì un altro anno di contratto per Italiano, ma sia Vincenzo allo Spezia che Gattuso a Firenze hanno dato prova di non dare così tanta importanza ai contratti. Attendo con curiosità di capire come andrà questo incontro-scontro: so che Vincenzo e lo staff vogliono alzare l’asticella”.