Firicano: “Vlahovic e Torreira insostituibili. Callejon può esser d’aiuto per l’attacco viola. Ecco cosa deve cambiare la Fiorentina se vuole ambire all’Europa”

Aldo Firicano è intervento così su Radio Toscana il giorno dopo della vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria: “Vincere sembra facile, ma spesso non lo è. Gran merito va alla squadra di Italiano. La viola può ancora migliorare. Ci sono state delle sbavature nell’atteggiamento difensivo della Fiorentina. Il posizionamento sul primo gol non era perfetto. Anche nel finale in un paio di situazioni la Samp poteva segnare la seconda rete e rientrare in partita e questo non deve accadere. La squadra rispetto all’anno scorso è cambiata molto poco, e questo è merito del tecnico che ha fatto miracoli sia tatticamente che a livello mentale. La squadra è trasformata. Se si vuole ambire all’Europa queste letture durante la partita vanno fatte meglio. La Fiorentina deve imparare a gestire gli episodi nella gara e mi riferisco alla partita di Empoli”.

E ancora: “Vlahovic è un giocatore al quale non si può più rinunciare. Sta avendo una crescita esponenziale. Mi sta sorprendendo la sua visione di gioco, viene in contro e gestisce molto bene i palloni per poi buttarsi di nuovo in area di rigore. Poi segna in tutti i modi. sotto porta, da fuori, calci piazzati. Giustamente adesso è seguitissimo in Europa. Penso solo ad Haaland su quei livelli, poi non me ne vengono in mente altri. Torreira invece è l’ago della bilancia della squadra di Italiano. Per come interpreta il ruolo di regista, adesso l’uruguagio è insostituibile. Callejon? Rispetto a prima, nelle ultime due partite ho visto un giocatore molto migliorato che ricorda un po’ il Callejon di Napoli. Al netto delle sue grandi qualità tattiche e tecniche, credo che potrà essere d’aiuto per l’attacco viola”.