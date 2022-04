Firmata la determina che aggiudica ad Arup la progettazione del nuovo Franchi. Ecco tutti i dettagli

Oggi è stata firmata la determina che aggiudica ad Arup la progettazione del nuovo stadio Franchi. Da quest’oggi quindi decorrono i 60 giorni per presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel frattempo sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti per il primo classificato nel concorso e su ciascuna delle imprese del costituendo “RTI Ove Arup & Partners International Limited” (mandataria) – “Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl” (mandanti). Tra le verifiche, figurano i requisiti: di idoneità professionale; di capacità economico-finanziaria; tecnico-organizzativi; di idoneità professionale dei componenti del gruppo di lavoro indicati nella documentazione di gara.

La determinazione firmata oggi dall’ing. Giacomo Parenti, Direttore generale del Comune di Firenze e del concorso di progettazione del nuovo stadio Franchi, affida al costituendo Arup la fase di sviluppo e completamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. E’ rimandata a successivi atti l’approvazione definitiva della graduatoria del concorso.

Il vincitore del concorso, nella fase di sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrà integrare la documentazione tecnica con i seguenti elaborati: – quadro economico di progetto – relazione geologico-geotecnica – relazione sismica e sulle strutture preliminare – prime indicazioni di progettazione antincendio – prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza – studio preliminare ambientale necessario per la procedura di verifica. Il progetto di fattibilità è il presupposto necessario per l’affidamento delle successive fasi di progettazione e dei lavori e che tali lavori, in quanto finanziati dal Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, dovranno essere iniziati entro il 2023 e terminati entro il 2026.