Firmato il passaggio di proprietà del Milan: le cifre

Gerry Cardinale, il presidente di RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott. L’annuncio ufficiale, come riportato da gazzetta.it, è atteso nelle prossime ore, anche se è probabile che slitti a domani. Si tratta del cosiddetto “signing”, mentre il closing dell’operazione ha tempi più lunghi.

Il club rossonero, rilevato nel luglio 2018 dal fondo di Singer per l’inadempienza di Li Yonghong che nel 2017 era subentrato a Fininvest, cambia di nuovo proprietà, restando però sempre sotto la bandiera a stelle e strisce. Anche RedBird, fondo d’investimento già impegnato attivamente nello sport, ha sede a New York come Elliott, che resterà con una quota nella società rossonera.