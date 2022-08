Fischietto romeno per Twente-Fiorentina: ecco la terna arbitrale per il ritorno a Enschede

L’attesa del ritorno del playoff di qualificazione alla Europa Conference League si avvicina e intanto è stato comunicato il direttore di gara del match a Enschede. Si tratta del fischietto romeno Radu Petrescu, 40 anni, con licenza UEFA dal 2009. I suoi assistenti saranno Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu, entrambi della Romania, così come il quarto uomo, Marcel Birsan. Ricordiamo che, non essendoci il VAR, non stati selezionati gli arbitri specializzati.

