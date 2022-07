Fissata la data per le visite mediche di Dodò: ecco quando ci saranno

Firenze freme dall’attesa di vedere arrivare il quarto arrivo della Fiorentina. Dodò nelle prossime ore sbarcherà in città, arrivando da Milano dove ha trascorso gli ultimi in giorni insieme alla famiglia. Secondo quanto raccolto da FiorentinaNews.com, il terzino brasiliano svolgerà le visite mediche nella giornata di giovedì.

E’ quindi presumibile che il lasso di tempo tra il suo arrivo e la fine del ritiro di Moena (domenica) non gli permetterà di salire in Val di Fassa. Intanto domani il laterale dello Shaktar dovrebbe raggiungere il capoluogo fiorentino. Ore caldissime quindi in attesa del grande rinforzo di mercato della Fiorentina.