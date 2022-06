Fissate domani a Roma le visite mediche di Mandragora. Poi sarà matrimonio con la Fiorentina

Manca sempre meno al momento in cui Rolando Mandragora diventerà un calciatore della Fiorentina. Escono anche dei dettagli molto interessanti. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, le visite mediche del calciatore si svolgeranno domani in quel di Roma.

Un segnale importantissimo, che mette in mostra come sia davvero tutto fatto per l’approdo di Mandragora a Firenze. Una volta terminate le visite, mancherà solo la firma per il centrocampista, che si è convinto dopo l’ultimatum viola. Il calciatore arriva alla Fiorentina a titolo definitivo dalla Juventus.