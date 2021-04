Fissato il ritorno di Commisso a Firenze. Questione allenatore in primo piano: possibile la permanenza di Pradè

Salvo imprevisti o problemi dell’ultima ora, domenica mattina Rocco Commisso arriverà a Firenze per occuparsi da vicino delle vicende della sua Fiorentina. Domenica sera sarà sugli spalti del Franchi per tifare la squadra, ma già da lunedì comincerà a pianificare il futuro. Sono tanti i temi di cui dovrà occuparsi il presidente della Fiorentina, a cominciare dalla questione dell’allenatore.

Commisso sosterrà Iachini fino al termine della stagione, convinto che possa portare a termine la missione per cui è stato richiamato in riva all’Arno. Nel frattempo, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, dovrà scegliere l’allenatore del futuro, quello su cui pianificare il rinascimento della Fiorentina. Piacciono Gattuso e Juric, ma non vanno scartate le piste estere (Marcelino o Blanc). Più complicato arrivare ai sogni Spalletti e Sarri, mentre è possibile che venga riconfermato Pradé: al suo fianco, però, un’altra figura, come accaduto in passato con Macia.