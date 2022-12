Fissato il ritorno in Italia di Nico Gonzalez. Intanto a Firenze si tiene d’occhio un altro acciaccato

Il Tirreno in edicola questa mattina fa il punto della situazione riguardo ai rientri a Firenze dei giocatori della Fiorentina che sono stati impegnati con la propria nazionale. Oltre al rientro di Barak e Kouamé, che saranno di nuovo a disposizione da domani, e ai serbi che torneranno il 12 dicembre, ci sono novità sul rientro anche di Nico Gonzalez.

L’argentino infatti dovrebbe tornare a Firenze mercoledì 7, quando atterrerà in Italia dopo un periodo trascorso in Argentina. L’attaccante viola era tornato in patria dopo gli esami effettuati in Italia che avevano confermato quello che si temeva sull’infortunio arrivato in Nazionale.

A proposito di infortuni: non sembra preoccupare l’acciacco muscolare di Lorenzo Venuti avuto nell’amichevole contro l’Arezzo. Il terzino viola sarà valutato già domani per capire quando potrà tornare a lavorare in gruppo.