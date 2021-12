Flachi: “A gennaio mi aspetto dei bei regali da Commisso. Vlahovic? L’ideale sarebbe trovare un accordo adesso, tenendolo fino a giugno”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha sbagliato solo una volta l’approccio, contro il Venezia, per il resto ha sofferto veramente solo nel secondo tempo con l’Inter. Cambiano gli interpreti ma non la qualità, e questo è un punto di forza. Se riesce a mantenere questo ritmo, e ovviamente non è facile, la Viola può lottare per l’Europa. Mi aspetto dei bei regali da Commisso nel mercato di gennaio, c’è la possibilità di anticipare già a quest’anno il famoso salto di qualità”.

E poi ha aggiunto: “Nico Gonzalez? In questo calcio da l’idea di avere qualcosa in più degli altri. Parlo di quella capacità straordinaria di saltare l’uomo, e penso che possa fare ancora di più. Vlahovic? La situazione non è facile, perché vendendolo a giugno rischi di guadagnarci meno. La soluzione migliore sarebbe trovare un accordo con una squadra a gennaio e poi darglielo a fine stagione”.